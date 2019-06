Ministerpräsidenten wandern auf den Brocken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Torfhaus/Brocken (dpa) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein Amtskollege aus Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), wollen heute gemeinsam auf den Brocken wandern. Anlass sei das im November bevorstehende 30-jährige Jubiläum der innerdeutschen Grenzöffnung, teilte die Staatskanzlei in Hannover mit. Die Regierungschefs wollen den mit 1141 Metern höchsten Berg des Harzes auf dem Goetheweg erklimmen. Die auf Torfhaus (Gemeinde Altenau) beginnende Route ist rund neun Kilometer lang. Die Höhendifferenz beträgt etwa 390 Meter.

An zwei Stationen entlang des Weges werden Weil und Haseloff an Präsentationen von Jugendlichen teilnehmen. Sie informieren über die Grenzgeschichte im Harz und über den Luchs, der seit einigen Jahren in der Region wieder heimisch ist. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Ministerpräsidenten bei der Wanderung zu begleiten.