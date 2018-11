Wolf will Personal und Plätze in Gefängnissen aufstocken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Zu wenig Bedienstete, eine steigende Zahl von Gefangenen und auch mehr Aggression: Nach Darstellung von Justizminister Guido Wolf (CDU) haben die Gefängnisse im Land mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen. Zwar versuche die grün-schwarze Landesregierung gegenzusteuern. So seien in den vergangenen beiden Jahren rund 250 Neustellen im Justizvollzug geschaffen worden, sagte Wolf am Dienstag in Stuttgart. Dennoch sieht er weiteren Handlungsbedarf. In den kommenden Jahren seien zusätzlich 400 Personalstellen nötig. Dafür werde er sich in den Haushaltsberatungen einsetzen. Als nächstes steht die Aufstellung des Doppeletats 2020/21 an. Derzeit gibt es 7538 Haftplätze und 7466 Gefangene.

Wie Wolf erklärte, sitzen heute rund 820 Menschen oder 12,5 Prozent Gefangene mehr in den baden-württembergischen Haftanstalten ein als 2015, also vor Beginn des starken Flüchtlingszuzugs nach Deutschland. "Bis 2015/2016 standen die Signale im Strafvollzug eher auf Entspannung", erklärte der Minister. Danach seien die Zahlen aber stark gestiegen. "Inzwischen sind unsere Anstalten überbelegt, und die 4100 Beschäftigten im Justizvollzug arbeiten unter hoher Belastung." Der Ausländeranteil unter den Häftlingen sei von 39 Prozent am 1. März 2015 auf 48,5 Prozent zum 1. März 2018 gestiegen.

Damit einher gehe eine zunehmende Aggressivität der Häftlinge untereinander, was sicher auch mit der Platznot in den Gefängnissen zu tun habe. Mittelfristig hält Wolf die Schaffung von rund 1000 zusätzlichen Haftplätzen für nötig, da kein deutlicher Rückgang der Gefangenen zu erwarten sei. Heute komme es vor, dass ein Vollzugsbediensteter für eine ganze Abteilung zuständig sei, sagte der Ressortchef. "Da bewegt sich dann ein einzelner Mitarbeiter alleine unter 40 bis 60 Gefangenen." Das dürfe man nicht hinnehmen. "Wir müssen unsere Aufholjagd bei der Personalausstattung im Justizvollzugsdienst fortsetzen und die Versäumnisse der Vergangenheit einholen, bevor diese uns einholen."

Der Justizexperte der FDP im Landtag, Ulrich Goll, sagte, seine Fraktion habe schon lange auf die Entwicklung hingewiesen - die Landesregierung habe aber nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen. "Unser Antrag, ein Gesamtkonzept für den Justizvollzug zu entwerfen, lehnte sie immer wieder ab." SPD-Justizexperte Jonas Weber mahnte auch mit Blick auf Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne): "Der Justizvollzug leistet einen wesentlichen Beitrag zur inneren Sicherheit in unserem Land und darf deshalb vom Ministerpräsidenten nicht als Stiefkind behandelt werden."

Der AfD-Justizexperte Rainer Balzer sagte, wegen der fehlenden Haftplätze wäre Baden-Württemberg heute gar nicht in der Lage, auch nur einen Teil der knapp 20 000 offenen Haftbefehle im Südwesten zu vollstrecken. Balzer sprach daher von "Staatsversagen".