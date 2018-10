Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat die Regierungsfraktionen im Landtag von Baden-Württemberg vor einem "Politgeplänkel" über die neue Fassung des Polizeigesetzes gewarnt. "Im Mittelpunkt aller Überlegungen müssen die Bürger stehen. Es wird Zeit, dass die Politik zuerst an die Opfer denkt - das ist der einzig richtige Weg. Wir brauchen kein Politgeplänkel wie in Berlin", sagte der Landesvorsitzende der DPolG am Sonntag in Stuttgart.

Der CDU-Innenminister Thomas Strobl hält Gesetzesverschärfungen zur Abwehr von Terrorgefahren für nötig. Die Grünen-Landtagsfraktion will aber über den vorliegenden Entwurf nicht einmal verhandeln. Im Kern geht es um die umstrittene Online-Durchsuchung, den verlängerten Polizeigewahrsam, die Ausweitung der sogenannten Schleierfahndung und den Einsatz der Bodycams.