Direkt aus dem dpa-Newskanal

San Francisco (dpa) - Deutschland droht aus Sicht des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Digitalisierung im weltweiten Wettbewerb den Anschluss zu verlieren. "Wir müssen wahrscheinlich einen Teil unseres Sicherheitsdenkens aufgeben und mehr Risikobereitschaft zeigen", sagte Kretschmann bei einem Besuch im kalifornischen Silicon Valley am Montag (Ortszeit). In Kalifornien gebe es Risikobereitschaft, in Deutschland hingegen eine "Fehlervermeidungskultur". "Was ist, wenn das uns überrollt und wir auf einmal abgehängt werden?" Es sei typisch deutsch, stets zuerst nach den Risiken zu fragen. In Kalifornien denke man zunächst an die Chancen.