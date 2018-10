Kretschmann verteidigt Ausgaben für Veranstaltungsreihe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Kritik der Opposition an einer Veranstaltungsreihe zur Halbzeit der grün-schwarzen Landesregierung zurückgewiesen. "Ich wüsste nicht, was daran falsch sein soll", sagte er am Dienstag in Stuttgart. Solche Veranstaltungen hätte es damals auch mit der SPD gegeben. Es sei ein gutes Format, bei dem die Regierung ihr weiteres Programm vorstelle, die Bürger sich dazu äußern und die Pläne auch kritisieren könnten. "Das ist gutes Regierungsgeschäft im Sinne des Gehörtwerdens", sagte Kretschmann.

Die FDP hatte Kritik an der Finanzierung der Veranstaltungsreihe geübt. Die dafür notwendigen 100 000 Euro sollen aus dem Etat des Staatsministeriums bestritten werden. Dass das Geld aus Steuermitteln stamme, sei ein "starkes Stück" und zeige, wie Grün-Schwarz Steuergelder verplempere, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

Kretschmann und sein Vize Thomas Strobl (CDU) bestreiten im November zusammen vier Veranstaltungen zur Halbzeit von Grün-Schwarz - in Stuttgart (5.11.), Bruchsal (13.11.), Ehingen (26.11.) und Singen (30.11.). Erwartet werden jeweils zwischen 400 und 600 Besucher. Grün-Schwarz regiert seit 2016. Die Landtagswahl ist im Jahr 2021.