Koalition will Wohnungsbau ankurbeln: Einigung

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach langem Gezerre hat sich die grün-schwarze Koalition auf Maßnahmen geeinigt, um den Wohnungsbau im Land anzukurbeln. So wird ein Fonds aufgelegt, mit dem Kommunen beim Grundstückskauf unterstützt werden. Zudem sollen Kommunen gefördert werden, wenn sie in Eigenregie Wohnungen bauen. Ein Kompetenzzentrum auf Landesebene soll helfen, innovative Lösungen beim Bau von Wohnungen zu entwickeln und Akteure auf dem Wohnungsmarkt zu beraten.

Das teilten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Mittwoch in Stuttgart mit. Für die Maßnahmen stehen zunächst rund 50 Millionen Euro zur Verfügung, wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte. Dies sind Gelder, die im Jahr 2017 eigentlich in den sozialen Wohnungsbau fließen sollten, aber nicht abgerufen wurden. Im Jahr 2018 blieben noch einmal mehr als 100 Millionen Euro übrig - über deren Verwendung will Grün-Schwarz noch entscheiden.

Zudem will die Landesregierung die Regelungen für Neubauten entschlacken. Dazu hatte es bereits im vergangenen Sommer eine grundsätzliche Einigung gegeben. Über Details zur Reform der sogenannten Landesbauordnung stritten Grüne und CDU dann aber noch monatelang. Jetzt ist klar, dass die bislang starren Regelungen zur Schaffung von Fahrradstellplätzen aufgeweicht werden sollen. Bislang sind zwei Stellplätze pro Wohnung vorgesehen. Künftig soll sich die Zahl der Stellplätze flexibel nach dem Bedarf richten.

Die Themen sollen am 21. Mai ins Kabinett und Ende Juni zur Beratung in den Landtag eingebracht werden. In Baden-Württemberg fehlen vor allem in den Ballungszentren viele bezahlbare Wohnungen.