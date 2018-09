Klimaschutz und Klinsmann: Kretschmann nach Kalifornien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Zusammen mit zahlreichen Landespolitikern, Unternehmern und Wissenschaftlern bricht Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) heute nach Nordamerika auf. In Kalifornien und Kanada will er zehn Tage lang in Bereichen wie Digitalisierung, autonomem Fahren und Elektromobilität für heimisches Know-how werben und Kontakte knüpfen. Das Staatsministerium versteht die Reise auch als deutliches Signal für den transatlantischen Dialog - und gegen die Klimapolitik des US-Präsidenten Donald Trump.

Zuletzt war Kretschmann im Mai 2015 in Kalifornien. Baden-Württemberg hat mit dem Bundesstaat das Klimaschutzbündnis "Under2Coalition" auf den Weg gebracht, in dem sich Länder, Regionen und Kommunen zum Ziel setzen, die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad zu begrenzen. Kretschmann will dort diesmal einen großen Klimagipfel besuchen, Unternehmer im Silicon Valley treffen und mit dem ehemaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann über Integration und Heimat reden. Danach geht es für ein paar Tage nach Kanada. Auch Handel und Migration sollen Themen der Reise sein.