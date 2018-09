Kabinett tagt zu Kinderschutzkommission und Verkehrstarifen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit Hilfe einer Kinderschutzkommission will die grün-schwarze Landesregierung Missbrauchsfälle wie in Freiburg künftig verhindern. Das Kabinett will heute die Einrichtung einer solchen Kommission beschließen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird die Ergebnisse der Beratungen in der Regierungspressekonferenz vorstellen. Nach dem grausamen Fall um den jahrelangen Missbrauch eines kleinen Jungen aus Staufen bei Freiburg hatte die Landesregierung eine ressortübergreifende Kommission aus Sozial-, Innen-, Justiz- Kultus- und Staatsministerium angekündigt, um mögliche Konsequenzen zu analysieren.

Auch mit dem Baden-Württemberg-Tarif, der 22 Verkehrsverbünde abdecken soll, wollen sich die Minister befassen. Damit soll überall im Südwesten ein Bus- und Zugfahrschein von der Start- bis zur Endhaltestelle gelöst werden können.