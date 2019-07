Islamischer Religionsunterricht: Weg für Stiftung geebnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die grün-schwarze Landesregierung will den Weg frei machen für die Fortsetzung des islamischen Religionsunterrichts. Heute befasst sich das Kabinett mit der Errichtung einer Stiftung "Sunnitischer Schulrat" als Stiftung des öffentlichen Rechts. Nach der Sitzung will Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Öffentlichkeit um 12.00 Uhr informieren. Die grün-schwarze Landesregierung hatte vor einer Woche signalisiert, dass die Stiftung zum 1. August an den Start gehen soll.

Das Modellprojekt für den islamischen Religionsunterricht läuft Ende dieses Schuljahres aus. Übernehmen soll eine Stiftung unter dem Dach des Landes. Damit der islamische Religionsunterricht zum Regelunterricht werden kann, braucht der Staat einen verbindlichen Ansprechpartner, der als Träger des Unterrichts unter staatlicher Aufsicht fungiert. Die Regierung will eine Stiftung als Schulrat einrichten, weil sie in den Verbänden keinen einheitlichen Ansprechpartner sieht. In der Koalition war zuletzt die Einbindung des Zentrums für Islamische Theologie an der Uni Tübingen strittig.

Weiteres Thema der Kabinettssitzung wird das Tourismuskonzept des Landes sein. Darüber wird Tourismusminister Guido Wolf (CDU) bei der Pressekonferenz berichten. Die Zahl der Übernachtungen im Südwesten ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen.