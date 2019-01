Gesetzentwurf für Korrekturen an Polizeireform liegt vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Das grün-schwarze Kabinett will an diesem Dienstag einen Gesetzentwurf für Korrekturen an der Polizeireform beschließen. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag in Stuttgart. Zuvor hatten die Zeitungen "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" (Samstag) berichtet.

Die Änderungen sehen vor, dass die Zahl der Polizeipräsidien in Baden-Württemberg zum 1. Januar 2020 von derzeit 12 auf 13 steigen soll. Während in Ravensburg und Pforzheim zwei neue Präsidien entstehen, fällt das Präsidium in Tuttlingen Ende 2019 weg.

Damit will Grün-Schwarz die Reform der grün-roten Vorgängerregierung korrigieren. Bereits im Juli vergangenen Jahres war bekanntgeworden, dass die geplanten Korrekturen mindestens 120 Millionen Euro kosten sollen - statt der 72 Millionen Euro, von denen zunächst die Rede gewesen war.