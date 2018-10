Für mehr Qualität im Bildungswesen: Zwei neue Institute

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einem Umbau der Schulverwaltung will die grün-schwarze Landesregierung Probleme in den Schulen im Land frühzeitig erkennen und bekämpfen. Das Kabinett will heute in Stuttgart ein Konzept beschließen, das die Einrichtung von zwei neuen Instituten Anfang des kommenden Jahres vorsieht: das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) und das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW). Sie sollen die Lehrerfortbildung und die Unterrichtsqualität im Land verbessern. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) wollen die Details öffentlich vorstellen.

Bei Bildungsvergleichen zwischen den Ländern lag Baden-Württemberg früher weit vorne, inzwischen sind die Schüler im Südwesten deutlich abgesackt. Dies hat eine Debatte über Konsequenzen ausgelöst.