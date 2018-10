Einigung bei Nachtragsetat: Mehr Studienplätze für Lehrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die grün-schwarze Koalition hat sich auf mehr Studienplätze für Grundschullehrer und für Mediziner geeinigt. Zudem will die Landesregierung den Polizisten Überstunden ausbezahlen und stellt dafür rund vier Millionen Euro bereit. Das sind Kernpunkte im geplanten Nachtragshaushalt, auf den sich die Koalitionäre in der Nacht zum Samstag in Stuttgart geeinigt haben. Nach Angaben des Finanzministeriums stehen zudem für den Ausbau von Radschnellwegen an Landesstraßen zehn Millionen Euro bereit. Insgesamt beinhaltet der Nachtragsetat Ausgaben in Höhe von rund zwei Milliarden Euro. Er ergänzt den Doppeletat 2018/2019 mit Ausgaben von rund 100 Milliarden Euro. Das Kabinett soll den Nachtragsetat am Dienstag beschließen.

Vor allem an den Grundschulen gibt es im Südwesten einen Lehrermangel - dem will die Koalition jetzt mit mehr Studienplätzen entgegenwirken, was die Situation allerdings nur langfristig entspannt. Damit Kommunen ihre Schulgebäude und Brücken sanieren können, stockt das Land seinen Beitrag um 130 Millionen Euro auf jetzt rund 550 Millionen Euro auf. Über den Nachtrag sollen auch Maßnahmen finanziert werden, die Grün-Schwarz zur Luftreinhaltung in Stuttgart plant. Eine Milliarde Euro will das Land für unvorhersehbare Ausgaben sicherheitshalber zurücklegen. Am Kreditmarkt will das Land noch einmal 500 Millionen Euro tilgen - insgesamt sind es dann für 2018/2019 eine Milliarde Euro. Das Land ist derzeit mit rund 46 Milliarden Euro am Kreditmarkt verschuldet.

Wenn das Kabinett wie erwartet am Dienstag offiziell grünes Licht gibt, soll der Nachtrag am 22. November in den Landtag eingebracht und dort am 12. Dezember verabschiedet werden. Die Beratungen in der Nacht zum Samstag dauerten zehn Stunden. Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) lobte: "Dass die Koalition in nur einer Sitzung konzentriert die Weichen für einen Nachtrag über zwei Jahre gestellt hat, zeigt die gute Zusammenarbeit." Ursprünglich hatten die Ministerien deutlich mehr Ausgaben angemeldet, als Geld zur Verfügung stand. Grün-Schwarz regiert seit zweieinhalb Jahren im Südwesten.