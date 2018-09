Turnusmäßiges Treffen von Nordkirche und Landesregierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Landesregierung und die Spitzen der Nordkirche sind am Dienstag in Schwerin zu ihrer jährlichen Beratung zusammengekommen. Neben Fragen aus den Bereichen Soziales und Bildung, in denen die Kirche traditionell stark engagiert ist, steht dieses Mal auch die Situation der Bauern auf der Tagesordnung. "Wir sehen natürlich, welche Folgen die Dürre in diesem Jahr für die Landwirtschaft hat. Viele Kirchgemeinden verpachten Land und haben Wege gesucht und gefunden, den Agrarbetrieben in dieser Notsituation zu helfen", erklärte Landesbischof Gerhard Ulrich vor Beginn des Treffens mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die von Ministern und Staatssekretären begleitet wurde.