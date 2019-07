Schwesig zu Sommertour gestartet: Holzwirtschaft Thema

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Gädebehn (dpa/mv) - Die Wälder in Mecklenburg-Vorpommern liefern nach Angaben der Landesforstverwaltung etwa zwei Millionen Festmeter Holz pro Jahr. Der Großteil davon werde auch im Land verarbeitet, vor allem in den in Wismar entstandenen Unternehmen, sagte Forstvorstand Manfred Baum am Mittwoch im Forstamt Gädebehn (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Dort hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Morgen ihre mehrtägige Sommertour gestartet. Die Regierungschefin hob die Bedeutung von Wertschöpfungsketten im Land hervor. Es sei sowohl für die Beschäftigung als auch für die Nachhaltigkeit wichtig, dass der nachwachsende Rohstoff auch in der Region verarbeitet werde.

Am Nachmittag wollte Schwesig zwei Holzverarbeiter in Wismar besuchen. In der Hafenstadt sei das europaweit größte Holzcluster entstanden, sagte sie. In den dort ansässigen Firmen seien mehr als 4000 Menschen beschäftigt, die Branche somit von großer Bedeutung. Zur Auslastung der Kapazitäten wird jedoch auch viel Holz importiert. Mecklenburg-Vorpommern gehört mit einer Forstfläche von 588 000 Hektar zu den waldärmeren Bundesländern. Jeweils etwa 40 Prozent davon befinden sich in Landes- sowie Privatbesitz. Der Rest ist Eigentum von Kommunen und Bund.