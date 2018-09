Regierung plant Nachtragsetat für Kita, Polizei und Digital

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Landesregierung in Schwerin plant, mit einem Nachtragshaushalt wichtige Zusatzprojekte für das kommende Jahr finanziell abzusichern. Am Dienstag werde sich das Kabinett mit einer entsprechenden Vorlage befassen und dann zur Beratung an den Landtag übergeben, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an. Dabei gehe es unter anderem um die nächste Stufe der Beitragsentlastungen für Eltern von Kleinkindern. Zudem hatten sich SPD und CDU darauf verständigt, zusätzliche Stellen bei Polizei und Justiz zu schaffen und die Digitalisierung im Land voranzubringen.

Der im Rahmen des Doppeletats für 2018/2019 bereits beschlossene Etat für das nächste Jahr soll um knapp 73 Millionen Euro aufgestockt werden. Auch die Linke begrüßt die Pläne, fordert zusätzlich aber eine millionenschwere Infrastrukturpauschale für Kommunen.