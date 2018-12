Regierung: Beitragsfreie Kita unabhängig von Bundeshilfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern macht den Fortbestand der ab 2020 geplanten beitragsfreien Kita im Land nicht von Zuschüssen des Bundes abhängig. "Frau Schwesig hat immer klar gesagt, dass ihr Grundsatz "Einmal beitragsfrei – immer beitragsfrei" lautet", sagte Regierungssprecher Andreas Timm am Montag in Schwerin. Er reagierte damit auf Kritik der oppositionellen AfD. Deren Abgeordneter Thomas de Jesus Fernandes hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vorgeworfen, "sich anscheinend mit dem Geld aus Bundesmitteln aus der Verantwortung stehlen" zu wollen und die langfristige Finanzierung des SPD-Prestigeprojektes in Frage gestellt.

Die SPD/CDU-Landesregierung hatte beschlossen, Eltern von Kleinkindern stufenweise von den Beiträgen für Krippe und Kita zu befreien. Derzeit gibt es pro Kind 50 Euro Zuschuss vom Land, von Januar 2019 an sollen die Beiträge für Geschwisterkinder und von Anfang 2020 an für alle Kinder vollständig entfallen. Die Gesamtkosten werden mit jährlich rund 120 Millionen Euro veranschlagt. Knapp ein Drittel davon sollen aus Mitteln finanziert werden, die der Bund den Ländern für die Kinderbetreuung zur Verfügung stellt. Doch gilt einem Gesetzentwurf zufolge die Zusage zunächst nur befristet bis 2022. Das hatte Schwesig mehrfach öffentlich kritisiert, zuletzt in einem Interview des "Nordkurier" (Samstag-Ausgabe).

"Selbstverständlich soll die Kita in Mecklenburg-Vorpommern auch nach 2022 beitragsfrei sein", betonte Timm. Doch kämpfe der Nordosten mit anderen Ländern dafür, dass sich der Bund auch langfristig an der Finanzierung beteiligt. "Das liegt im Interesse des Landes und vor allem der Eltern und Kinder in Mecklenburg-Vorpommern", sagte Timm. Er ermahnte die AfD-Fraktion, "nicht mit falschen Behauptungen die Eltern im Land (zu) verunsichern".

Kritik an den Neuregelungen zu den Elternbeiträgen kam zuletzt auch von Gewerkschaften und Kita-Trägern. Sie hatten Geld für zusätzliches Personal verlangt, um im Interesse einer höheren Qualität die Betreuungsschlüssel in den Gruppen verbessern zu können.