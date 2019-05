Präsentation von Bettina Martin als neue Bildungsministerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Bettina Martin (SPD) soll neue Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) präsentierte die 53-Jährige am Dienstag in Schwerin als Nachfolgerin der scheidenden Ressortchefin Birgit Hesse (SPD). Diese war unmittelbar zuvor von der SPD-Fraktion für die Wahl als Landtagspräsidentin nominiert worden. Das Amt der Bildungsministerin bringe große Herausforderungen mit sich, sagte Schwesig. Es erfordere eine Person an der Spitze, die managen und politische Prozesse begleiten könne, die anpacke und andere mitnehme, am Ende aber auch Entscheidungs- und Durchsetzungsstärke habe. "Genau das ist Bettina Martin", sagte Schwesig.

Martin, die ihr neues Amt voraussichtlich Mitte Mai antreten wird, gilt als enge Schwesig-Vertraute. Die Politikwissenschaftlerin war in der Berliner Senatsverwaltung beschäftigt, ehe sie 2008 dann im SPD-Bundesvorstand für Schwesig tätig wurde. Dann leitete Martin Schwesigs Führungsstab im Bundesfamilienministerium und wurde nach deren Wechsel in die Landespolitik 2017 Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Mecklenburg-Vorpommern beim Bund in Berlin.