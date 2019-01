Neues Kita-Gesetz zur Beitragsfreiheit Thema im Kabinett

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Das Kabinett in Schwerin will bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr die entscheidende Weiche für die vollständige Abschaffung der Kita-Gebühren in Mecklenburg-Vorpommern stellen. Der Ministerrunde liegt zur Beratung am Dienstag ein Gesetzentwurf des Sozialministeriums vor. Demnach soll von 2020 an im Nordosten die Kinderbetreuung in Krippe, Kita, Hort und bei Tageseltern gebührenfrei erfolgen. 2018 hatte das Land Eltern zunächst eine 50-Euro-Entlastung gewährt. Seit dem 1. Januar 2019 müssen Eltern mehrerer Kleinkinder nur noch für ein Kind den Betreuungsbeitrag entrichten.

Mit dem neuen Gesetz soll die Kita-Finanzierung zudem grundlegend reformiert und entbürokratisiert werden. Der Entwurf geht zunächst an Verbände und Institutionen, die ihre Stellungnahmen abgeben können, wird erneut im Kabinett behandelt und dann zur Beratung an den Landtag weitergereicht. Die Kosten der vollständigen Beitragsbefreiung werden mit jährlich rund 145 Millionen Euro veranschlagt. Dabei sollen auch Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes zum Einsatz kommen, etwa 35 Millionen Euro. Kritiker hatten sich dafür ausgesprochen, statt der Beitragsbefreiung die Qualität der Betreuung zu verbessern, indem mehr Personal eingestellt und die Gruppengröße verringert wird.