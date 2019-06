MV-Serviceportal soll Bürgern Wege in Behörden ersparen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Nach mehreren Ankündigungen und Neustarts hat die Landesregierung nun für die Bürger in Mecklenburg-Vorpommern das Tor zur digitalen Verwaltung geöffnet. Seit Freitag bietet das Online-Portal www.mv-serviceportal.de von jedem Ort aus zentralen Zugang zu Behörden, bei denen Anträge gestellt werden können. "Wir hatten bislang viele Plattformen und sehr wenige Nutzer. Jetzt haben wir eine Plattform mit bestimmt bald vielen Nutzern", sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) am Freitag in Schwerin.

Zu den ersten Leistungen, die Online angeboten werden, zählen nach seinen Angaben etwa Gewerbe- und Versammlungsanmeldungen oder das Ausstellen von Geburts- und Sterbeurkunden. Insgesamt biete das Portal Zugang zu 380 Verwaltungsleistungen. In der Mehrzahl seien dies Online-Formulare, die ausgefüllt und dann an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden können. Der Städte- und Gemeindetag hatte allerdings mehrfach beklagt, dass das Land die Kommunen bei seiner Digitalen Agenda zu wenig einbezogen habe und auch viele Kostenfragen noch offen seien.