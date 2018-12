Mehr Geld für Polizei-Werbung in MV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern stockt seine Werbemittel zur Gewinnung von Nachwuchskräften für die Polizei um knapp 9 Prozent auf. Im kommenden Jahr stünden dafür 185 000 Euro bereit, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Im laufenden Jahr seien es etwa 170 000 Euro, die gut zur Hälfte für Anzeigen in Zeitungen und Broschüren sowie Werbespots im Radio eingesetzt wurden. Laut Innenministerium bewarben sich in diesem Jahr 1816 junge Frauen und Männer für einen der mehr als 300 Plätze in der Polizeiausbildung. Vor zehn Jahren habe es bei 120 Ausbildungsplätzen noch mehr als 3000 Bewerber gegeben. Um den erhöhten Bedarf an jungen Polizisten decken zu können, schraubt das Ministerium auch die Zahl der Dozenten an der zuständigen Fachhochschule in Güstrow nach oben.