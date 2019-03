Kommunaler Finanzausgleich ist Thema in der Staatskanzlei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Spitzen der Kommunalverbände sind am Dienstag in Schwerin mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zusammengekommen, um wieder Schwung in die Verhandlungen zum künftigen Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen zu bringen. Die Regierungschefin hatte kurzfristig zu dem Treffen eingeladen, nachdem Landräte und Bürgermeister die Gespräche Anfang voriger Woche aus Ärger über die Haltung des Landes abgebrochen hatten.

Hauptstreitpunkt ist die Höhe der Mittel, die das Land künftig zusätzlich an die Kommunen weiterreicht, unter anderem in Form einer Investitionspauschale. Statt der angebotenen 40 bis 60 Millionen Euro pro Jahr verlangen die Kommunalvertreter jährlich mindestens 80 bis 100 Millionen Euro für dringend nötige Investitionen in die kommunale Infrastruktur. Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) hatte vor Beginn des Treffens die Landesregierung ermahnt, sich nicht künstlich arm zu rechnen und die für die Kommunen bestimmten Bundesmittel auch vollständig durchzureichen.