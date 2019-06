Kabinettsklausur zum Doppelhaushalt: Ringen bis zuletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Landesregierung in Schwerin ist bei der Aufstellung des Doppeletats für 2020/2021 auf der Zielgeraden. Bei einer knapp dreistündigen Haushaltsklausur sollen am Donnerstag die letzten Fragen geklärt werden. Zuvor hatten die Minister in den sogenannten Chefgesprächen mit dem Finanzressort die jeweiligen Etats schon in ihren Grundzügen vereinbart.

Dem Vernehmen nach waren die Zusatzforderungen angesichts der zuletzt sprudelnden Steuereinnahmen größer als in vergangenen Jahren. Zudem sind Investitionsprogramme wie etwa zum Breitbandausbau, die Einführung des kostenfreien Kitabesuchs oder die Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs mit immensen Summen verbunden. Zu deutlichen Mehrausgaben führen auch die Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst. Und es wird erwartet, dass die Regierung auch im Bereich Bildung die finanziellen Anstrengungen noch einmal erhöht.

Die Bereitschaft zum Geldausgeben war allerdings Anfang Mai etwas gebremst worden. Der jüngsten Steuerschätzung zufolge werden in Mecklenburg-Vorpommern die Einnahmen in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach weniger stark steigen als geplant. Die Steuerschätzer gehen davon aus, dass bis 2023 etwa 625 Millionen Euro weniger ins Säckel des Landes wandern als noch im Herbst 2018 erwartet.

Weil ab 2020 auch die Schuldenbremse einzuhalten ist, hatte es in den zurückliegenden Wochen schon ein zähes Ringen um den Doppelhaushalt gegeben. Erschwert wurden die Verhandlungen auch durch den überraschenden Führungswechsel im Finanzressort. Nach dem Rücktritt von Mathias Brodkorb übernahm Reinhard Meyer das Ministeramt. Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (alle SPD) und Innenminister Lorenz Caffier (CDU) will er am Mittag in der Staatskanzlei den Etatentwurf vorstellen.