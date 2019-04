Innenminister legt "gemeindescharfe Zahlen" vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Nach der Grundsatzeinigung auf die künftige Finanzausstattung der Kreise und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern kann nun auch das kleinste Dorf im Land sehen, wie viel Geld es von 2020 an bekommt. Das Innenministerium in Schwerin schaltete am Donnerstag Internetseiten frei mit Berechnungstabellen für sämtliche Kreise, Städte und Gemeinden. Nach Eingabe des jeweiligen Gemeindeschlüssels könnten dort die konkreten Daten eingesehen und herunterladen werden, hieß es in einer Mitteilung. Damit setze Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sein Versprechen um, alle Bürgermeister und Kämmerer noch vor den Kommunalwahlen Ende Mai über die künftigen Finanzzuweisungen detailliert zu informieren. Das schaffe Planungssicherheit für die Aufstellung der Haushalte.

Anfang März hatten sich Landesregierung und Kommunalverbände darauf verständigt, das Volumen des Finanzausgleichs um 200 Millionen auf dann mehr als 1,4 Milliarden Euro aufzustocken. Die Kommunen erhalten dabei auch die lange geforderte Infrastrukturpauschale und zwischen den Kommunen wird der Ausgleich zugunsten ärmerer Gemeinden neu geregelt.