Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister (SPD) ist überraschend zurückgetreten. Am Morgen sei in der Staatskanzlei ein Schreiben des Ministers eingegangen, in dem er Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) über diesen Schritt informiert habe, sagte Regierungssprecher Andreas Timm am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. Brodkorb war seit 2017 Finanzminister. Zuletzt waren Spannungen zwischen ihm und Schwesig offen zu Tage getreten.