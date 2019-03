Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Das "Bündnis für Arbeit" hat ausgedient. 1998 gegründet, um in einer konzertierten Aktion von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften die ausufernde Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern einzudämmen, muss das Bündnis angesichts umgekehrter Vorzeichen nun neu justiert werden. Vorbei die Zeiten, da Arbeitgeber ihre Angestellten und Lehrlinge aus einem Überangebot auswählen konnten. Inzwischen bleibt die Suche nach versierten Mitarbeitern oft erfolglos. Vor allem in Handwerk und Industrie können mangels Personal nicht mehr alle Stellen besetzt werden.

Fachkräftemangel nennen die Firmenchefs in Konjunkturumfragen inzwischen als das größte Wachstumsrisiko - vermeiden dabei häufig aber, einen Hauptgrund dafür anzusprechen: Das nach wie vor große West-Ost-Lohgefälle, das viele in Mecklenburg-Vorpommern lebende Arbeitnehmer zu Pendlern in angrenzende Westländer macht. Trotz aller Bemühungen von Politik und Wirtschaft, das Arbeiten im Heimatland attraktiver zu machen, wuchs die Zahl der Pendler im Vorjahr wieder um 700 auf fast 76 000 an. Hauptziele sind Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Die Löhne im Westen liegen im Schnitt 10 bis 25 Prozent höher. Da nimmt man auch längere Anfahrtswege in Kauf.

Fast drei Jahre lang hat es kein Treffen mehr im "Bündnis für Arbeit" gegeben. Nun kommen an diesem Montag in der Schweriner Staatskanzlei erstmals wieder Spitzenvertreter der Landesregierung, der Vereinigung der Unternehmensverbände, des DGB Nord und der Arbeitsagentur Nord zusammen, um einen Neuanfang zu machen. Bei dem Treffen soll das "Zukunftsbündnis MV" aus der Taufe gehoben werden - mit einem prominenten Taufpaten: Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, wird kommen. Um seine Teilnahme zu ermöglichen, war das Treffen um zwei Wochen verschoben worden.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sieht die Entspannung auf dem Arbeitsmarkt auch in Mecklenburg-Vorpommern mit Freude. Statt bei 24 Prozent im Februar 2005 liegt die Arbeitslosenquote heute mit 8,4 Prozent bei einem Drittel. Auch wenn es noch keinen flächendeckenden Mangel an Arbeitskräften im Land gebe, zeigten sich in bestimmten Regionen und Branchen doch schon Engpässe. "Mir ist aber der Fachkräftemangel als Herausforderung lieber als eine extrem hohe Arbeitslosigkeit", bekannte Schwesig. Gemeinsam mit Gewerkschaften, der Wirtschaft und den Arbeitsagenturen wolle ihre Regierung im "Zukunftsbündnis MV" den Beschäftigungsstandort Mecklenburg-Vorpommern stark machen. Unerlässlich sei dabei die Angleichung der Löhne ans Westniveau, schrieb die Regierungschefin den Unternehmern schon einmal ins Stammbuch.

Die Arbeitgeberseite hatte in der Vergangenheit zwar mehrfach die versuchte Einflussnahme der Politik auf die Lohngestaltung zurückgewiesen, zeigte sich vor dem Treffen in Schwerin aber gesprächsbereit. "Unsere Vorschläge und Themen für einen Zukunftspakt MV vom Januar 2018 fanden breite Unterstützung und werden jetzt aufgegriffen. Die aktuelle Fokussierung auf die Attraktivität der beruflichen dualen Ausbildung und die Stärkung des Beschäftigungsstandorts Mecklenburg-Vorpommern ist angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels folgerichtig", sagte Ralf Lorber, Vizepräsident des Unternehmerdachverbands im Nordosten, VU.

Der Wismarer Holzunternehmer weiß auch die Wirtschaftskammern im Land hinter sich. Auch sie wollen die Zusammenarbeit mit der Regierung intensivieren, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. "Neben der Fachkräftesicherung stehen dabei zukünftig auch die Themen der Digitalisierung, die Internationalisierung und Industrieansiedlung in MV im Fokus", betonte Matthias Belke, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin.

Der Vorsitzende des DGB Nord, Uwe Polkaehn, knüpft ebenfalls hohe Erwartungen an das neue Zukunftsbündnis MV und sieht die Debatte um das Thema Arbeit 4.0 und der Industriepolitik als einen Schwerpunkt. Es gelte die Weiterbildung zu stärken und mehr Langzeitarbeitslose in sozialversicherungspflichtige Jobs zu bringen. "Die Einführung eines landesweiten und preisgünstigen Azubi-Tickets steht für uns genauso auf der Tagesordnung wie mehr Anstrengungen bei der Ausbildung neuer Berufsschullehrer sowie die Überprüfung der Berufsschulstruktur", betonte Polkaehn.

Der Arbeitsmarktexperte der Linksfraktion im Landtag, Henning Foerster, beklagte, dass seit dem letzten Bündnis-Treffen zu viel Zeit vergangen sei. "Das waren verlorene Jahre für die Zukunft des Landes und für gute Arbeit." Entscheidend sei nun vor allem die Qualität der Arbeitsplätze. In der Frage habe Mecklenburg-Vorpommern noch reichlich Luft nach oben, wie steigende Pendlerzahlen und Fachkräfteengpässe zeigten. "Wenn selbst namhafte Arbeitgeber wie Pfanni, Kühne oder Dr. Oetker, die im Ernährungscluster mit modernsten, aus Steuergeldern geförderten Betriebsstätten produzieren, ganz aktuell bei der Ost-West-Lohnangleichung auf der Bremse stehen, ist das nicht nur inakzeptabel, sondern auch das völlig falsche Signal", sagte Foerster.