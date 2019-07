Drese beendet Sommertour in Schwerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - In Schwerin beendet Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag ihre Sommertour. Seit Anfang Juli war sie durch das Land gereist und wird am Ende der Tour 25 soziale Einrichtungen und Projekte besucht haben, wie das Sozialministerium mitteilte. Die letzten beiden Stationen stehen am Freitag in Schwerin auf dem Programm. Zunächst will die Ministerin der Eröffnung der Schulmaterialkammer beiwohnen, in der Schulkinder aus ökonomisch schwachen Familien mit Heften, Stiften und Malkästen ausgestattet werden, die von Spendern zur Verfügung gestellt werden. Anschließend will sich Drese von ausgebildeten Museumsführern mit geistiger Behinderung durch das Staatliche Museum führen lassen.