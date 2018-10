CDU gegen Frauenquote für Leitungsfunktionen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern ist gegen eine Frauenquote von 50 Prozent bei der Besetzung von Leitungsfunktionen im öffentlichen Dienst. "Statt einer starren Quote müssen unterschiedliche Lebensentwürfe stärker berücksichtigt werden", sagte der Generalsekretär der Landes-CDU, Wolfgang Waldmüller, am Mittwoch. Dies gelinge durch eine starre Quote nicht. In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sollte nach seiner Meinung stattdessen geprüft werden, ob spezielle Förderungen notwendig seien.

Nach einem Bericht von Zeit online drängt Bundesjustizministerin Katarina Barley darauf, dass die Bundesregierung rasch ein Gesetz vorlegt, mit dem festgelegt werden soll, dass Leitungsfunktionen im öffentlichen Dienst bis zum Jahr 2025 zur Hälfte mit Frauen und Männern zu besetzen sind. Hintergrund ist der nach wie vor geringe Frauenanteil in Leitungsfunktionen des öffentlichen Dienstes.

Erst im Sommer hatte es in Mecklenburg-Vorpommern eine heftige Debatte um die Besetzung von Spitzenämtern in der Justiz gegeben. Schwesig hatte dafür plädiert, neu zu besetzende Spitzenämter in Gerichten und Staatsanwaltschaften bundesweit auszuschreiben und mehr Frauen für solche Funktionen zu gewinnen. Dies hatte der Richterbund zurückgewiesen und sich gegen jegliche Einflussnahme der Politik verwahrt.