Brodkorb: Steuererklärung für Rentner weiter vereinfachen

Schwerin (dpa/mv) - Die vereinfachte Steuererklärung für Rentner kommt nach Einschätzung des Finanzministeriums in Schwerin bei Betroffenen gut an und soll auch in anderen Bundesländern Nachahmung finden. Bis Mitte dieses Jahres hätten in Mecklenburg-Vorpommern 6300 Menschen das sogenannte Amtsveranlagungsverfahrens genutzt, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Dabei können Pensionäre unaufwändige Steuererklärungen vom Finanzamt erledigen lassen. Das Verfahren war 2017 in Mecklenburg-Vorpommern als bundesweites Pilotprojekt gestartet worden und wird vom Bundesfinanzministerium begleitet.

Nutzbar ist es für Rentner, die keine weiteren Einkünfte erzielen und steuermindernde Ausgaben wie Spenden oder haushaltsnahe Dienstleistungen nicht geltend machen. Die für die Steuererklärung wichtigen Daten von Rentenversicherungsträgern, Versicherungen und Krankenkassen werden den Finanzämtern elektronisch übermittelt.

Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) warb nach eigenen Angaben am Mittwoch beim Besuch des Bundesfinanz-Staatssekretärs Rolf Bösinger in Schwerin für weitere Erleichterungen. "Es wäre schön, wenn wir gemeinsam mit dem Bund Möglichkeiten finden, auch Tatbestände, die uns nicht digital vorliegen, zu berücksichtigen, um so die Amtsveranlagung für noch mehr Rentnerinnen und Rentner attraktiv zu gestalten", erklärte Brodkorb. Der Landtag hatte zuvor die Landesregierung aufgefordert, mit dem Bund nach rechtlichen Wegen zu suchen, Steuerentlastungen unbürokratisch einarbeiten zu können.