Saarland will Vorreiter werden für digitalen Bauantrag

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit einem digitalen Bauantrag will das Saarland zum Vorbild für eine moderne Verwaltung werden und den eigenen Standort stärken. "Wir wollen, dass deutschlandweit klar ist: Wenn man irgendwo bauen möchte, geht es am schnellsten, effizientesten und digitalsten im Saarland. Da sind keine Unterschriften mehr notwendig", sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Mittwoch. Ziel sei es, Bearbeitungsdauern deutlich zu verkürzen und Mitarbeiter von Routineaufgaben zu entlasten.

Davon profitieren nach Ansicht von Ammar Alkassar, Bevollmächtigter für Innovation und Strategie des Saarlandes, nicht nur die Bauherren: Am Ende gehe es darum, etwa auch mit Blick auf Firmenansiedlungen einen Wettbewerbsvorteil für das Land zu schaffen. Ziel sei es, Vorarbeiten aus einer Bund-Länder-Gruppe mit Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Baden-Württemberg zu nutzen und schnell eine erste Version auf den Weg zu bringen. "Wir wollen Vorreiter für die Bundesrepublik sein und eine Plattform schaffen, die auch andere Länder mitnutzen können", so Alkassar.

Im Regionalverband Saarbrücken startet noch im April ein Pilotprojekt, das in den nächsten zwei Jahren weiterentwickelt und auf die Fläche ausgedehnt werden soll. Der Digitale Bauantrag soll alle Arbeitsschritte von der Einreichung bis zur Genehmigung digital ermöglichen. Dazu erhalten alle Akteure wie Bauherren, Architekten, Bauaufsichtsbehörden und Stadtplaner Zugriff auf eine "BauCloud".

Angetan von dieser Komplettlösung, die bislang einzigartig sei, zeigte sich auch der Präsident der Architektenkammer, Alexander Schwehm. "Wir haben schon Zuspruch aus ganz Deutschland erhalten. Dort gibt es bislang überall nur Insel-Lösungen", sagte er. Die digitale Plattform bedeute seiner Ansicht nach eine erhebliche Arbeitserleichterung und spare Zeit und Kosten. Sie trage auch in hohem Maße zum Klimaschutz bei, da mehrfache Papier-Ausfertigungen eingespart werden könnten. Zudem ließen sich formale Fehler vermeiden und Verfahren um mehrere Monate beschleunigen. "Es ist das, was ich mir gewünscht habe", gab Schwehm zu. Er halte das Vorhaben für "absolut klasse".