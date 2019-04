Regierungschef Woidke verteidigt Bürgerdialoge gegen Kritik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will trotz Kritik an seiner Reihe der Bürgerdialoge festhalten. "Die Kritik ist Wahlkampfgeklingel", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. "Natürlich halten wir uns an die rechtlichen Vorgaben. Von Wahlwerbung kann nur jemand sprechen, der noch nie in einer solchen Veranstaltung war." Die CDU-Landtagsopposition fordert von der rot-roten Regierung ein Ende der Bürgerdialoge mit Woidke. Sie wirft ihm Sympathiewerbung für die SPD und mangelnde Nähe zu Kommunalwahlen und Europawahl vor.

Der Hauptausschuss des Landtags berät über die Veranstaltungsreihe an diesem Mittwoch. Der parlamentarische Beratungsdienst des Landtags hatte auf Anfrage der CDU erklärt, es müsse als Voraussetzung für solche Veranstaltungen einen nachvollziehbaren landespolitischen Anlass geben, sie müssten eine gewisse Tradition haben, Wahlkampfthemen dürften nicht im Vordergrund stehen und es dürfe keine Sympathiewerbung sein. Das sieht die CDU nicht erfüllt.

Woidke hält die Kritik für verfehlt. "Beim Bürgerdialog rede ich, wenn ich gefragt werde, ansonsten reden die Bürger", sagte er. "Mich hat dort noch nie jemand gefragt, wen er bei der Europa- oder Kommunalwahl wählen soll." Sechs Wochen vor der Landtagswahl am 1. September sollen keine Bürgerdialoge mehr mit Woidke stattfinden. Ein Problem mit Kommunal- und Europawahl am 26. Mai ist aus Sicht der Regierung nicht gegeben, weil Woidke dafür nicht kandidiert.

Der Regierungschef hält das Format für "immens wichtig". "Gerade in heutiger Zeit müssen wir den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Sorgen darzustellen, ihre Fragen zu stellen", sagte Woidke. "Natürlich gehen die Bürgerdialoge weiter."