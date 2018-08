CDU reagiert mit Spott auf Umgestaltung von MP-Büro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Mit bissigem Spott hat der Brandenburger CDU-Generalsekretär Steeven Bretz auf eine Rechnung für eine Umgestaltung des Büros von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) reagiert. Denn allein die Erstellung eines "raumgestalterischen Gesamtkonzeptes für die harmonische Abstimmung des Büros" hatte im Jahr 2016 2700 Euro gekostet, wie aus einer Antwort der Staatskanzlei auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Landtagsfraktion hervorgeht. Hinzu kamen 13 607,48 Euro für die Umgestaltung des damals renovierungsbedürftigen Büros, das auch für den Empfang hochrangiger Besucher geeignet sein müsse, so die Staatskanzlei.

"Angesichts des Zustands der Landesregierung kann ich verstehen, dass Ministerpräsident Woidke mehr Wohlfühlatmosphäre braucht", sagte Bretz am Donnerstag mit Blick auf das Kabinett, in dem derzeit zwei Ministerposten nachbesetzt werden müssen. Bemerkenswert sei aber, dass sich die Landesregierung Kreativität und Gestaltungskraft für 2700 Euro einkaufen müsse, spottete Bretz. "Es sei angemerkt, dass man sich dies in der Politik nicht kaufen kann, sondern Kreativität und Gestaltungskraft selbst liefern muss."