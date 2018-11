Freie Wähler geben bei Regierungsbeauftragten nach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die neue bayerische Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern will ebenso viele Regierungsbeauftragte berufen wie bisher. Auf Druck der Freien Wähler, die unmittelbar vor der Landtagswahl noch Verfassungsklage gegen die Bestellung der Personen durch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eingereicht hatten, soll es zwar nun eine gesetzliche Regelung dafür geben. Ansonsten aber haben die Freien Wähler ihren Widerstand dagegen aufgegeben - und sollen in Zukunft selber zwei der Beauftragten-Posten besetzen. Das verlautete am Mittwoch aus Koalitionskreisen. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger kündigte aber an, dass deren finanzielle und materielle Ausstattung reduziert werden soll. Vorläufig bestellt werden sollen alle auch erst mit der Einbringung des Gesetzes.

Mehrere CSU-Politiker sollen ihre Posten behalten, wie Söder nach Teilnehmerangaben in einer CSU-Fraktionssitzung bekanntgab. Darunter ist auch der Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle, der den Wiedereinzug in den Landtag verpasst hatte. Ebenfalls im Amt bleiben sollen demnach Klaus Holetschek (Bürgerbeauftragter), Walter Nussel (Bürokratieabbau), Ernst Weidenbusch (staatliche Beteiligungen) und Sylvia Stierstorfer (Aussiedler/Vertriebene). Gudrun Brendel-Fischer soll neue Integrationsbeauftragte werden. Von den Freien Wählern soll Peter Bauer neuer Patienten- und Pflegebeauftragter werden, Eva Gottstein ist als künftige Ehrenamtsbeauftragte im Gespräch.

Die Freien Wähler hatten noch Anfang Oktober Klage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht - vor allem mit dem Argument, dass eine gesetzliche Grundlage für die Regierungsbeauftragten fehle. Sie kritisierten allerdings auch, dass der Gewaltenteilungsgrundsatz verletzt werde, weil die Wahrnehmung von Ämtern sowohl für den Landtag als auch für die Regierung die Ausnahme bleiben müsse.