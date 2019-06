Rheinland-Pfalz richtet Taskforce zu Hetze im Internet ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz richtet eine Taskforce für wirksamere Ermittlungen gegen rechtsextreme Hetze im Internet ein. Beim Verfassungsschutz werde eine Stelle mit der Bezeichnung "Gewaltaufrufe rechts" mit fünf zusätzlichen Mitarbeitern eingerichtet, teilte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in Mainz mit. Die Taskforce werde eng mit dem Landeskriminalamt und den Justizbehörden zusammenarbeiten.

Die Landesregierung reagiert damit auch auf den Mord an dem Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke, der nach wiederholten Bedrohungen von Rechtsextremisten im Internet in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha erschossen wurde. Die Bundesanwaltschaft stuft das Verbrechen als politischen Mord mit rechtsextremem Hintergrund ein.