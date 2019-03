Politischer Aschermittwoch in Mainz: Rundumschlag mit Hering

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will am heutigen Aschermittwoch bei einem Heringsessen in Mainz auf aktuelle politische Themen eingehen. Der traditionelle Anlass sei "eine schöne Gelegenheit, auch mal zugespitzt die politische Lage zu sondieren", erklärte die Staatskanzlei. Vorgenommen hat sich dies auch der SPD-Landesverband, zu dem am frühen Abend neben Dreyer und dem Landesvorsitzenden Roger Lewentz auch der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende und Finanzminister Olaf Scholz angekündigt sind.

Heringe zum Politischen Aschermittwoch gibt es auch bei der CDU. Zur "Fastnachtsbeichte" in Mainz wird die CDU-Landesvorsitzende und Bundesagrarministerin Julia Klöckner vor rund 500 erwarteten Gästen sprechen. Auch der Büttenredner Bernhard Knab vom Karneval-Club Kastel (KCK) ist angekündigt.

Verstärkung aus dem Bund haben sich auch die Grünen zu ihrer Veranstaltung geholt, auf der neben dem Landesvorsitzenden Josef Winkler auch die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock "in den Ring steigen und zum politischen Rundumschlag ausholen" werde, wie die Partei ankündigte.