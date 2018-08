Placzek zum Opferbeauftragten von Rheinland-Pfalz berufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Ramstein (dpa/lrs) - Nun ist Detlef Placzek auch offiziell im Amt: Das rheinland-pfälzische Kabinett hat am Dienstag den Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung zum Opferbeauftragten des Landes berufen. Er übernimmt den Posten des Beauftragten nach Angaben der Staatskanzlei in Mainz zusätzlich und ehrenamtlich. Der Opferbeauftragte soll beispielsweise nach Anschlägen, Unglücksfällen oder Naturkatastrophen mit überregionalem Ausmaß eine Art Sachwalter und Berater für Opfer sein, damit diese möglichst schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen.

Die Schaffung des Postens hatte Ministerpräsidenten Malu Dreyer (SPD) in der vergangenen Woche bei der Gedenkveranstaltung zum Flugtag-Unglück von Ramstein vor 30 Jahren bekanntgegeben. Beim Jahrestag der Katastrophe in Ramstein sagte Placzek am Dienstag mit Blick auf seine neue Aufgabe, es wolle sich als Opferbeauftragter zeigen. "Dass Opfer von Großschäden wissen, an wen sie sich wenden können." Zudem wolle er koordinieren und vernetzen - behördliche Strukturen, aber auch Ehrenamtliche.

"Das Allererste war, Kurt Becks Bericht zu lesen und mit ihm ein Treffen zu vereinbaren", sagte Placzek. Beck war Opferbeauftragter der Bundesregierung nach dem Terroranschlags vom Berliner Breitscheidplatz. Beck sagte in Ramstein: "Ich habe für Placzek geworben. Für diese Aufgabe braucht man ein besonderes Gefühl, und darüber verfügt er."