Gewerkschaftsbund und Kabinett sprechen über Autoindustrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Fachkräftemangel und Digitalisierung sind Themen einer Tagung des Gewerkschaftsbundes Rheinland-Pfalz mit dem Kabinett heute in Mainz. "Wir wollen insbesondere darüber sprechen, wie der Strukturwandel in der Autoindustrie gestaltet werden kann", sagte ein DGB-Sprecher. Angesichts geringer Aufträge hatte Opel zuletzt die Produktion in Rüsselsheim von 42 auf 35 Fahrzeuge pro Stunde gedrosselt. Daneben soll es in den Gesprächen um Digitalisierung im Öffentlichen Dienst und Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte gehen.