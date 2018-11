Dreyer zur Halbzeitbilanz: Ampel-Koalition hat noch viel vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz will in ihrer zweiten Halbzeit nicht das Tempo drosseln. "Wir haben vieles versprochen, wir haben sehr vieles bereits erreicht und wir haben auch noch vieles zusammen vor", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz zur Bilanz nach zweieinhalb Jahren des derzeit einzigen rot-gelb-grünen Bündnisses in den Ländern. Die Koalition wolle die Vorhaben mit der gleichen Tatkraft angehen wie bisher. Sie nannte als einen bisherigen Schwerpunkt den strukturell ausgeglichenen Haushalt bei Herausrechnung konjunktureller Einflüsse - ein Jahr früher als vorgesehen. "Der Haushalt ist das Versprechen für die Zukunft."