Dreyer trifft auf Reise ruandischen Staatspräsidenten

Kigali (dpa/lrs) - Auf ihrer Reise durch das Partnerland Ruanda hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) überraschend auch den Staatspräsidenten Paul Kagame getroffen. Beide hätten am Dienstagabend in der Landeshauptstadt Kigali ihr Engagement zur Stärkung und zum Ausbau der Beziehungen beider Länder bekräftigt, erklärte eine Regierungssprecherin. Dreyer befindet sich auf einer insgesamt fünftägigen Ruanda-Reise. Zum Abschluss steht an diesem Mittwoch unter anderem die Eröffnung einer Tagung des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes (DAAD) und der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) sowie der Besuch eines Straßenkinderprojekts auf dem Programm. Für Dreyer war es die erste Reise in das Partnerland als Regierungschefin.