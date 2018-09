Dreyer reist nach Ruanda: politische Gespräche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Kigali (dpa/lrs) - Mit einer großen Delegation reist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) für fünf Tage ins Partnerland Ruanda. Bei ihrer ersten Reise als Regierungschefin in das afrikanische Land, die heute startet, will Dreyer unter anderem politische Gespräche führen. An diesem Sonntag besucht sie eine Genozid-Gedenkstätte. Vor 24 Jahren waren einem Völkermord in Ruanda mindestens 800 000 Menschen zum Opfer gefallen, die meisten gehörten der Minderheit der Tutsi an. In der Hauptstadt Kigali sind am Montag Gespräche mit Senatspräsident Bernard Makuza und der Sprecherin der Abgeordnetenkammer, Donatille Mukabalisa, geplant. Die Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda besteht seit 1982.