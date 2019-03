Dreyer: Koalition nach problematischen Monaten auf gutem Weg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer sieht die Große Koalition in Berlin nach den ersten "extrem problematischen Monaten" auf einem guten Weg. "Wir haben einen Modus in der Koalition gefunden, der sachorientiertes Arbeiten zulässt", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Aschermittwoch in Mainz. "Ein Gesetz wie das Fachkräftegesetz auf den Weg zu bringen, wäre vor einem halben Jahr nicht vorstellbar gewesen."

Auf die Bedürftigkeitsprüfung bei der "Respekt-Rente" zu verzichten, sei für die SPD sehr wichtig. "Es ist ein Unterschied, ob es um eine Transferleistung oder den Rentenanspruch geht", sagte Dreyer zur Begründung. Bei der Entscheidung ihrer Partei über die Zukunft der GroKo im September werde es nicht die eine Schicksalsfrage geben. Vielmehr werde es insgesamt um die Zusammenarbeit, die Zukunft und mögliche gemeinsame Projekte gehen.