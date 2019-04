Dreyer: Keine übermäßige Vergabe von Aufträgen an Berater

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht keine übermäßige Vergabe von Aufträgen ihrer Landesregierung an externe Berater. Es werde genau geschaut, dass keine unnötigen Beratungsleistungen in Auftrag gegeben würden, sagte sie am Dienstag in Mainz. Die "Rhein-Zeitung" hatte zuvor über das Thema berichtet und sich auf eine Antwort der Staatskanzlei auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion bezogen. Demnach zahlten die Staatskanzlei und die Ministerien in dieser Legislaturperiode insgesamt rund 16,5 Millionen für externe Berater. Seit Mai 2016 gab es laut Staatskanzlei insgesamt 139 Beratungsfälle.

"Ich bin mir sicher, dass diese Beratungsleistungen entsprechend auch gebraucht wurden", sagte Dreyer. Derzeit gebe es unter anderem wegen der Umstellung auf die elektronische Akte hohen Beratungsbedarf. Staatskanzleichef Clemens Hoch (SPD) schrieb in der Antwort, modernes Regierungshandeln müsse sich mehr denn je mit hochkomplexen Sach- und Entscheidungsmaterien auseinandersetzen. "Die Einbeziehung externen Sachverstandes - wie sie auch im Beratungswesen zum Ausdruck kommt - gehört deshalb zu den unverzichtbaren Voraussetzungen einer effizienten Regierungs- und Verwaltungsfunktion." Für das Einholen von externem Sachverstand gelte die Maxime "sparsamster Haushaltsführung".

Die finanzpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, Iris Nieland, monierte, das deutlich größere Nordrhein-Westfalen komme auf ähnlich hohe Beraterkosten. Man wolle das Thema im nächsten Haushalts- und Finanzausschuss nochmal aufgreifen.