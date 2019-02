Bürgernähe und gerechte Gesellschaft: Kurt Beck wird 70

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Das Streben nach einer gerechten Gesellschaft, Bürgernähe und Heimatverbundenheit: Zahlreiche Weggefährten haben die Verdienste des langjährigen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD) an seinem 70. Geburtstag gewürdigt. In seinen fast 20 Jahren als Landesvater habe er das Bundesland nachhaltig geprägt, sagten Politiker verschiedener Parteien am Dienstag in Mainz.

Die Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner würdigte Beck als "einen Streiter für seine Überzeugungen, auch auf bundespolitischer Ebene". Trotz unterschiedlicher politischer Auffassungen sei "Becks Engagement und sein Herzblut" hervorzuheben, mit denen er für Rheinland-Pfalz gekämpft habe.

Der Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Bernhard Braun, nannte Beck "eine der großen Persönlichkeiten des Landes Rheinland-Pfalz". Unter anderem mit seiner Bürgernähe und tiefen Heimatverbundenheit habe er die Geschicke des Landes maßgeblich geprägt.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer beschrieb Beck als "politisch leidenschaftlich, verlässlich, diszipliniert und vor allem Menschen zugewandt". Er habe die Gesellschaft zum Guten verbessern und für mehr Gerechtigkeit sorgen wollen. Eine "tiefe Sensibilität für kleine und größere Ungerechtigkeiten" zeichne Beck noch immer aus.