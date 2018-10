Besuch des niederländischen Königspaars lockt Royal-Fans an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trier/Mainz (dpa/lrs) - Holland-Tapas, lange Anreisen und orange Kleider: Viele Fans fiebern dem Besuch des niederländischen Königspaares in Rheinland-Pfalz entgegen. Die Anhängerschaft weiß: König Willem-Alexander und Königin Máxima werden bei ihrer Tour durchs Land an vier Stationen gut zu sehen sein - am (morgigen) Mittwoch in Oberwesel, in Boppard und in Bernkastel-Kues und am Donnerstag in Trier an der Porta Nigra. "Wir haben seit Wochen viele Anrufe von Fans der Royals, die wissen wollen, wo sie sich am besten hinstellen sollen", sagte Stadtsprecher Ernst Mettlach am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Trier. Die Anrufer stammten aus verschiedenen Bundesländern.

Auch die rheinland-pfälzische Staatskanzlei rechnet in Trier mit einem größeren Andrang: "Es ist einfach der größte Platz und er liegt mitten in der Stadt", sagte Sprecherin Jutta Gardill. Zum Auftakt ihres Besuches werden Willem-Alexander und Máxima am Mittwochmittag (11.45 Uhr) in der Mainzer Staatskanzlei erwartet. Um einen Blick auf die Majestäten zu erhaschen, konnten sich 250 interessierte Bürger anmelden. Schon nach vier Stunden sei die Zahl erreicht gewesen.

Große Vorfreude hat auch der Niederländer Morris Frederiks, der seit 25 Jahren in Trier lebt - und mit Winfried Schmitt die Kneipe "de Winkel" betreibt. "Für mich ist der Besuch absolut was Besonderes", sagte er. Zur Feier des Tages gibt es bei ihm Holland-Tapas: Bitterballen (Ragout-Bällchen), Kibbeling (frittierter Kabeljau), Satéspieße und Pommes-Spezial (Pommes mit Zwiebeln). Klar, dass er am Donnerstag auch bei der Porta Nigra dabei sein wird.