Königspaar beginnt Sachsen-Anhalt-Besuch auf Luthers Spuren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittenberg (dpa/sa) - Das belgische Königspaar ist zu seinem Besuch in Sachsen-Anhalt eingetroffen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) empfing König Philippe und Königin Mathilde am Mittwochvormittag bei strahlendem Sonnenschein vor dem Rathaus seiner Heimatstadt Wittenberg. Zahlreiche Schaulustige beobachteten die Ankunft der Monarchen. Es ist der zweite und letzte Tag der Deutschlandreise des Königspaares, die am Dienstag in Thüringen begonnen hatte.

In Wittenberg begibt sich das Paar auf die Spuren des Reformators Martin Luther. Neben dem Lutherhaus steht ein Besuch der Schlosskirche an, an deren Pforte Luther vor mehr als 500 Jahren seine Thesen angeschlagen haben soll. Das straffe Besuchsprogramm des Königspaars geht in Dessau mit der Besichtigung des Bauhauses weiter und endet in Leuna mit einem Besuch eines belgischen Unternehmens, das Kunststoffe herstellt.