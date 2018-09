Günther rührt in China die Werbetrommel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Anji (dpa/lno) - Auf einer Graduiertenfeier des Chinesisch-Deutschen Instituts für Angewandte Ingenieurwissenschaften in Anji hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) frisch mit Doppelabschluss ausgestattete Studenten in den Norden eingeladen. "Das war eine perfekte Gelegenheit darauf hinzuweisen, was für ein schönes Land wir sind", sagte Günther am Mittwoch. Das Land brauche auch Fachkräfte aus dem Ausland. Es fehlten sogar in staatlichen Behörden Ingenieure. Seit 2014 bilden die Universität von Zhejiang sowie die Fachhochschule Lübeck und die Fachhochschule Westküste im Reich der Mitte gemeinsam Studenten aus. Günther besucht noch bis Freitag Schleswig-Holsteins chinesische Partnerprovinz Zhejiang.