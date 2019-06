Erste gemeinsame Kabinettssitzung mit Hamburg in Lübeck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Landeskabinett und der Hamburger Senat kommen am heutigen Dienstag in Lübeck zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Es ist das erste Mal, dass beide Regierungen in der Hansestadt an der Trave miteinander beraten. Verkehrsvorhaben und die Energieversorgung stehen ebenso auf der Tagesordnung wie die Landesplanung und die Digitalisierung. Beide Länder wollen unter anderem digitale Bezahlsysteme in Bussen und Bahnen unterstützen. Für die gemeinsamen Beratungen sind knapp 90 Minuten angesetzt. Im Anschluss wollen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittag vor die Presse treten.