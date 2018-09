Kretschmer lädt Drillingspatenkinder in den Zoo ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden/Leipzig (dpa/sn) - Drillinge in Sachsen können sich auf einen ganz besonderen Tag freuen: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) lädt seine "Patenkinder" am 23. September nach Leipzig ein, wie die Staatsregierung am Dienstag mitteilte. Nach einem Empfang in der Kongresshalle verbringt Kretschmer mit den Drillingen und deren Familien den Tag im Leipziger Zoo. Bei dem 10. Treffen sollen 14 neue Drillingsfamilien in den Kreis der Patenfamilien aufgenommen werden.

Seit 1995 übernimmt der sächsische Ministerpräsident Ehrenpatenschaften ab Drillingsgeburten. Sie bietet eine ideelle und finanzielle Unterstützung von einmalig 3000 Euro. Das Drillingstreffen findet seit 2000 alle zwei Jahre statt.