Ministerwechsel in Schleswig-Holstein wird vollzogen

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins scheidender Umweltminister Robert Habeck (Grüne) erhält heute um 8.15 Uhr von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seine Entlassungsurkunde. Anschließend erhält Nachfolger Jan Philipp Albrecht seine Ernennungsurkunde. Offiziell tritt der 35 Jahre alte ehemalige Europaabgeordnete sein Amt allerdings erst am Samstag an.

Kurz nach dem formalen Akt im Gästehaus der Landesregierung fahren beide nach Rendsburg. Dort hat Albrecht dann Gelegenheit, auf dem Bauerntag erstmals in Kontakt mit den Landwirten aus dem Norden zu kommen. Habeck ist bei diesem Termin an seiner Seite. Der 48 Jahre alte Grünen-Bundeschef muss seinen Job als Umweltminister nach seiner Wahl an die Parteispitze zum Monatsende nach mehr als sechs Jahren aufgeben.