Günther würdigt Verdienst von Umweltminister Habeck

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat dem scheidenden Umweltminister Robert Habeck (Grüne) seine Entlassungsurkunde überreicht. "Auf Robert Habeck war Verlass in der Jamaika-Koalition, fachlich und vor allem menschlich", sagte der Regierungschef am Freitag im Gästehaus der Landesregierung. Anschließend erhielt Habecks Nachfolger Jan Philipp Albrecht seine Ernennungsurkunde. "Jan Philipp Albrecht ist fachlich hervorragend geeignet für dieses wichtige und große Ministerium", sagte Günther. Der 35-Jährige tritt sein Amt aber erst am Samstag an. Nach dem formalen Akt machten sich Habeck und Albrecht auf den Weg zum Bauerntag in Rendsburg.