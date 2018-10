Günther wird Präsident des Bundesrates

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Berlin (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übernimmt am Mittwoch vom Berliner Bürgermeister Michael Müller (SPD) symbolisch die Bundesratspräsidentschaft. Offiziell gewählt wird der neue Präsident der Länderkammer am 19. Oktober. Die einjährige Amtszeit beginnt dann am 1. November.

Seit Montag läuft in Berlin ein Bürgerfest zum Tag der deutschen Einheit. Schleswig-Holstein präsentiert sich auf der Ländermeile direkt vor dem Reichstag mit maritimen Technologien und als Urlaubsland. Im nächsten Jahr werden die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit in Kiel stattfinden.